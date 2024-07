Ballando con le Stelle: d’Urso a pranzo con Carlucci, giuria non confermata

Estate impegnativa per Milly Carlucci, che dopo il matrimonio della figlia e quello di Simona Ventura è tornata subito al lavoro alla sua amatissima creatura: Ballando con le Stelle. La popolare conduttrice e il suo team stanno chiudendo il cast della nuova edizione del programma di Rai Uno e sul red carpet della presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025, Milly ha risposto a qualche domanda di Davide Maggio. La Carlucci ha confermato che la nuova stagione della sua trasmissione avrà ben 12 puntate, quindi ci saranno più concorrenti, ma è stata molto vaga sulla giuria, tanto che Davide Maggio ha scritto: “La giuria non è confermata“.

Ballando con le Stelle: mistero sulla giuria e il pranzo con Barbara d’Urso.

Alla Carlucci hanno chiesto se sono veri i rumor che parlano di trattative con Barbara d’Urso, che stando a quello che riporta il settimanale Oggi sarebbe il sogno proibito di Milly: “Se la giuria è confermata? Adesso parliamo di cast, stiamo definendo il cast. Se è vero che Barbara d’Urso è il mio sogno proibito? Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche. Se la vorrei nel cast e ci sentiamo? Ma io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta”.

Milly sarà anche stata molto vaga, ma c’ha pensato Davide Maggio a fare chiarezza. Il noto giornalista infatti ha rivelato che le due conduttrici di recente sono state a pranzo insieme. Probabilmente si tratta del famoso “incontro segreto di lavoro” che Barbara ha avuto lo scorso 12 luglio: “Pochi giorni fa erano a pranzo insieme, Milly e Barbara“.