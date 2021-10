Non c’è pace per Ballando con le Stelle. Anche quest’anno – come la scorsa edizione – il programma di Milly Carlucci si è macchiato di Covid.

Dopo Mietta – trovata positiva e finita in isolamento insieme al suo ballerino Maykel Fonts – anche Memo Remigi sabato prossimo molto presumibilmente non potrà danzare davanti ai giudici, perché è finito in quarantena essendo rientrato in un tracciamento. Questo significa che qualcuno con cui ha avuto rapporti è stato trovato positivo e per questo è scattato l’isolamento precauzionale anche per lui. Essendo però un vaccinato, ed essendo risultato negativo al tampone, l’isolamento durerà per legge solo una settimana.

A darne l’annuncio è stata Serena Bortone in diretta a Oggi è un altro giorno, programma che vanta la presenza fissa proprio di Memo Remigi.

“Oggi Memo non è qua con noi, è a casa. Sta benissimo, ma è quarantenano. Come sappiamo il Covid continua a girare, per questo ogni giorno abbiamo il bollettino e dobbiamo stare sempre più attenti, dobbiamo vaccinarci. Memo è rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato isolato. Non è però il tracciamento di Mietta”.

Ecco il video:

Questa volta però Mietta non c’entra nulla, dato che a Ballando con le Stelle i concorrenti mantengono regolarmente fra loro la giusta distanza indossando le giuste precauzioni.

Ballando con le Stelle, il caso Mietta

Guillermo Mariotto: “Mietta non è vaccinata”, da Mara Venier spiegano perché * https://t.co/NRItuXZuHe #DomenicaIn #BallandoConLeStelle https://t.co/RgLCLF0THF — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 24, 2021

Selvaggia Lucarelli affossa Mietta: “Senza vaccino non avrebbe dovuto partecipare a Ballando” * https://t.co/NRItuXZuHe #BallandoConLeStelle https://t.co/31emdSqkkq — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 24, 2021

Mietta positiva al Covid si rifiuta di dire se è vaccinata https://t.co/7GuAvd8dmt #BallandoConLeStelle — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 24, 2021