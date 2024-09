Ballando con le Stelle decolla all’esordio e supera Tu si que Vales

Il programma “Ballando con le Stelle,” condotto da Milly Carlucci su Rai1, ha debuttato con successo, conquistando la prima serata del 28 settembre con uno share del 25,6%, superando il concorrente “Tu Si Que Vales” di Canale5, che ha registrato un 24,5%. Anche La7 con “In Altre Parole” si è piazzata bene, ottenendo il 5% di share. I dati Auditel hanno dimostrato un chiaro predominio di Rai1 in termini di ascolti.

I risultati della prima serata mostrano che “Ballando con le Stelle” ha attratto 3.300.000 spettatori, mentre “Tu Si Que Vales” ha visto 3.238.000 telespettatori. Al di fuori del podio, Rai2 ha presentato “F.B.I.” e “F.B.I. International” con rispettivamente 518.000 e 557.000 spettatori, mentre anche “Cattivissimo Me 2” su Italia1 ha ottenuto 808.000 spettatori. Gli ascolti per altri programmi come “A Modo Mio” su Rai3 e “Freedom – Oltre il Confine” su Rete4 sono stati inferiori, con 347.000 e 405.000 spettatori rispettivamente.

Per quanto riguarda l’access prime time, “Striscia la Notizia” di Canale5 ha raggiunto 2.899.000 spettatori (16,7%), mentre programmi come “TG2 Post” e “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” su Rai2 e Italia1 hanno avuto performance più contenute. Nel preserale, “Reazione a Catena” su Rai1 ha registrato 2.846.000 spettatori (20,4%), il che denota il gradimento degli spettatori verso i programmi di intrattenimento.

L’Auditel è una società che monitora gli ascolti televisivi in Italia tramite un campione rappresentativo di famiglie italiane. Questo campione è dotato di un’apparecchiatura elettronica che registra i consumi televisivi 24 ore su 24, con i dati pubblicati ogni mattina.

In conclusione, l’avvio di “Ballando con le Stelle” è stato molto positivo, contribuendo a rafforzare la posizione di Rai1 nel panorama televisivo italiano. Gli ascolti dimostrano una competizione agguerrita tra le varie emittenti, ma il talent show di Milly Carlucci ha saputo conquistare il pubblico sin dal primo giorno di messa in onda.