Ballando con le Stelle è un programma educato che, nonostante impegni i concorrenti vip a trascorrere al Foro Imperiale molte ore alla settimana (fra prove di danza, prove costumi e puntate..), non li obbliga a vivere h24 in presenza delle telecamere o su un’isola deserta, per questo motivo Milly Carlucci ha sempre alzato l’asticella dei concorrenti.

Anche quest’anno, infatti, sebbene sia la sedicesima edizione, molti nomi sono di primo pelo ed interessanti. Ad anticiparne un po’ è stato Giuseppe Candela su Dagospia, che ha parlato di Fabio Galante e Federico Fashion Style. Il primo è un ex calciatore, il secondo lo conosciamo tutti.

A loro dovrebbero aggiungersi tre nomi: Sabrina Salerno, Dj Albertino ed Albano.

“Il cast non è ancora chiuso” – si legge su Dagospia – “I contratti non sono firmati ma circolano con forza altri tre nomi: la bombastica Sabrina Salerno, tra le donne di Sanremo 2020, il famosissimo Dj Albertino (direttore di Radio M2o) e l’evergreen Albano, fresco di uscita di scena da The Voice Senior. Quest’ultimo ha già partecipato al programma come ballerino per una notte con Romina Power. Si tratta di un nome “sovraesposto” ma anche molto amato dal pubblico over, già coinvolto dalla Carlucci a Il Cantante Mascherato”.

Ballando con le Stelle, nel cast anche Morgan (che creerà problemi?)

Super confermato anche Morgan, a tal proposito, sempre su Dagospia, si legge:

“Morgan ha già ufficializzato la sua presenza nel cast dello show del sabato sera di Rai1 con tanto di polemica su Rolling Stone contro la Rai. A Viale Mazzini gira voce che Castoldi avrebbe assicurato la sua presenza solo per tre puntate. Sarà vero? La Carlucci può prepararsi, in genere dopo la sua uscita arriva un duro attacco verso chi lo ha fatto lavorare. Intervista, post, sms a scelta”.

Infine dovrebbe esserci anche Sabina Guzzanti, come anticipato da TvBlog.

Confermato in blocco il cast fisso: torneranno in giuria Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino ed anche i “commentatori a bordo campo” Roberta Bruzzone e Alberto Matano.