Mancano circa tre settimane al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle e nonostante le varie precauzioni, il portale Cinque Quotidiano ha pubblicato un articolo dal titolo tutt’altro che fraintendibile: “Samuel Peron e Rosalinda Celentano positivi al CoronaVirus”.

Secondo il noto portale la figlia di Adriano Celentano ed il ballerino professionista sarebbero risultati positivi al tampone e per questo motivo lo studio del Foro Italico dove si tiene Ballando con le Stelle resterà chiuso per circa due giorni per la necessaria sanificazione di tutti gli ambienti.

E se della Celentano non conosciamo gli spostamenti, vi segnalo che Peron fino a qualche giorno fa era in Sardegna, regione attualmente sotto la lente di ingrandimento a causa dei numerosi focolai che sono nati nei punti della movida.

“Rosalinda Celentano e Samuel Peron sarebbero positivi al coronavirus. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che lo studio del Foro Italico resterà chiuso per 2 giorni per la necessaria sanificazione.” (Fonte CinqueQuotidiano) #BallandoConLeStelle — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 25, 2020

CoronaVirus a Ballando con le Stelle, le parole di Milly Carlucci

Qualche giorno fa Milly Carlucci aveva così commentato:

“Stiamo cominciando a lavorare. Io ho già fatto il tampone, l’hanno fatto anche i nostri maestri, le nostre celebrità, i nostri autori, tutti quanti. La verità è che siamo controllati tutte le settimane e grazie a questo fatto i maestri e i vip possono ballare abbracciati perché sono negativi. Come ho detto i tamponi verranno ripetuti nel corso del tempo. Per questa ragione voi vedrete il vero ballo sensuale di Ballando con le stelle. Quindi aspettateci nelle prime puntate”.

Al momento però né la produzione né i diretti interessati hanno commentato.