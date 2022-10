Ballando con le Stelle: ben quattro vip rischiano di saltare la puntata

Gli infortuni a Ballando con le Stelle sono all’ordine del giorno, ma non era mai successo nelle precedenti edizioni che ben quattro vip si infortunassero contemporaneamente.

La prima ad andare K.O. è stata Luisella Costamagna che porta un tutore fin dalla seconda puntata. A lei si sono poi aggiunti Iva Zanicchi (che potrebbe saltare l’esibizione per “questioni famigliari” non ben specificate) e Gabriel Garko che si è ferito ad un braccio.

“Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Durante le prove Gabriel Garko purtroppo si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito insomma direi piuttosto seria” – le parole di Milly Carlucci – “Attualmente è a Villa Stuart, siamo tutti ovviamente intorno a lui per cercare di dargli tutto il conforto e il supporto possibile e immaginabile ma adesso in realtà lui è nelle mani dei medici che ci devono dire come possiamo gestire questa situazione. Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande, il più grande in bocca al lupo a Gabriel che noi sicuramente vogliamo rivedere qui in pista sabato e lo aspettiamo qui in pista sabato, ma attendiamo sviluppi. E quindi, Gabriel, un bacione e un grande in bocca al lupo”.