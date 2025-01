Ballando con le Stelle: Amori Nascosti e Segreti Sconvenienti

Durante l’episodio di oggi, 16 gennaio, di “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, sono stati ospiti diversi protagonisti del noto dancing show “Ballando con le stelle” per celebrare il ventennale del programma. Fabio Canino, giudice e conduttore radiofonico, ha rivelato che nel corso degli anni ci sono stati numerosi amori segreti tra i concorrenti, i quali sono stati nascosti per evitare scandali familiari. Canino ha affermato: “Tanti amori coperti a Ballando per non creare scandali inutili con le famiglie”. Inoltre, ha raccontato che, nel corso degli anni, ha incontrato alcuni di questi amori al di fuori del programma e si è trovato a “sgridarli” poiché avrebbero dovuto mantenere un certo riserbo.

Rosella Erra, un’altra ospite, ha confermato le affermazioni di Canino, affermando di aver notato alcune dinamiche affettuose tra i concorrenti, osservandoli nei momenti privati del camerino e del bagno, dove non erano presenti telecamere. Ha dichiarato: “Io li ho scoperti subito perché li ho visti nel bagno”, rivelando di aver assistito a gesti affettuosi prima che questi venissero mostrati sul palco.

In particolare, è emerso il gossip riguardante la storia tra Samantha Togni, ballerina storica del programma, e l’ex calciatore Stefano Bettarini. Secondo quanto riferito dalla Togni, la loro relazione è durata un anno e mezzo e non è stata priva di conflitti: “Io e Stefano eravamo sempre fuoco e fiamme”. Anche altri protagonisti presenti nello studio hanno confermato i litigi frequenti tra la coppia, sottolineando la tensione che caratterizzava il loro rapporto.

Tali rivelazioni hanno offerto uno sguardo intrigante all’interno del programma di Milly Carlucci, mostrando come le relazioni personali tra i partecipanti abbiano spesso influenzato l’atmosfera generale e le dinamiche del format. In questo contesto, “Ballando con le stelle” ha fornito non solo un intrattenimento coreografico, ma anche numerosi intrecci sentimentali che, sebbene mantenuti segreti, hanno sicuramente arricchito la narrazione del programma nel corso degli anni.