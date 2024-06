Ballando con le Stelle 2024: svelato il primo concorrente ufficiale

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle sta prendendo forma e Milly Carlucci, stando a quanto riportato da TvBlog, avrebbe già messo sotto contratto il primo vip. Un nome che sicuramente attirerà molta curiosità e che per forze maggiori lo vedrà distante da un altro programma Rai che andrà in onda in contemporanea allo show danzereccio, Tale e Quale Show, dove ormai era una presenza fissa. Sto parlando di: Francesco Paolantoni.

Un buon nome, ma che conferma quello che ormai sappiamo da anni: se entri nel giro di Milly Carlucci e le piaci, lei tempo zero cercherà di piazzarti ovunque. E Francesco Paolantoni, che è quindi ufficialmente il primo concorrente di Ballando con le Stelle, è reduce da L’AcchiappaTalenti.

Ballando con le Stelle, la rosa dei papabili concorrenti

Sempre da L’AcchiappaTalenti potrebbe arrivare anche Mara Maionchi, mentre sembrerebbe essere sfumata l’ipotesi Belen Rodriguez. L’incognita resta su Barbara d’Urso, da sempre corteggiata da Milly Carlucci e mai come quest’anno libera da ogni impegno. Ci sarebbe poi BigMama (salvo impegni in tour) e Melissa Satta.

La prima puntata di Ballando con le Stelle edizione 2024 andrà in onda sabato 28 settembre e sarà più lunga rispetto agli anni passati: non più 10 puntate, ma minimo 12.