Ballando con Bruganelli: ‘Perché partecipo? Mi pagano’

Oggi, durante la conferenza di presentazione di “Ballando con le Stelle”, Sonia Bruganelli ha rivelato ai giornalisti le motivazioni alla base della sua partecipazione al programma. Ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia ha deciso di mettersi in gioco in coppia con Carlo Aloia, escludendo il suo nuovo compagno, Angelo Madonia, che danzerà con Federica Pellegrini. Sonia ha sottolineato come il suo coinvolgimento non sia solo una sfida personale a livello fisico e emotivo, ma abbia anche motivazioni più pragmatiche.

Ha ammeso che l’occasione di partecipare al programma rappresenta per lei una forma di terapia. Dopo la separazione da Bonolis, da cui ha avuto tre figli (Silvia, Davide e Adele), Sonia è alla ricerca di un nuovo equilibrio e ha visto in “Ballando” un’opportunità per ritrovare fiducia in se stessa. La danza diventa, quindi, un modo per affrontare un periodo particolarmente difficile della sua vita, quasi come una seduta di psicanalisi.

In modo diretto e senza filtri, Sonia ha anche parlato del lato economico della faccenda: “Inoltre mi pagano invece di pagare io”, ha detto, evidenziando che il compenso ricevuto per partecipare non è trascurabile. Questo approccio pragmatico ha sorpreso molti, considerando le consuete narrazioni di gloria e passione che spesso accompagnano queste competizioni televisive. Sonia ha chiarito che il suo interesse per il programma va oltre l’ambizione personale, e ha avuto il coraggio di ammettere che il denaro è un forte incentivo, un aspetto non da trascurare in un contesto pieno di apparenze.

Con queste dichiarazioni, Sonia Bruganelli si differenzia da molte figure pubbliche che spesso evitano di affrontare l’argomento della remunerazione. La sua sincerità e schiettezza hanno attirato l’attenzione, rivelando che a volte ci sono motivazioni più terrene dietro le scelte apparentemente più nobili. La sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” si configura così come un mix di ricerca di nuova identità e opportunità economiche, offrendo uno spaccato interessante del mondo dello spettacolo odierno.