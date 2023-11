Ballando 2023: scontro Tognazzi-Lucarelli, Mammucari in giuria e Banfi si ritira

Ricky Tognazzi contro Selvaggia Lucarelli, Teo Mammucari punta al ruolo di giudice, Lino Banfi annuncia il ritiro. Forse. La terza puntata di Ballando con le stelle 2023 su Raiuno va in archivio con una serie di ‘casi’, tra scontri, polemiche, annunci e stoccate. Tra un tango e un jazz, a far discutere sono soprattutto le vicende che si verificano fuori dalla pista. Il filone più caldo al momento è quello che contrappone Ricky Tognazzi – con la moglie Simona Izzo tra il pubblico – a Selvaggia Lucarelli, giudice polemico per eccellenza.

Lucarelli contro Tognazzi, nuovo round

Lo scontro va in scena dopo l’esibizione dell’attore, un tango giudicato ‘moscio’ dalla giuria e in particolare dalla giornalista che una settimana fa è stata protagonista di un velenoso botta e risposta con Simona Izzo. “Non vedo troppa motivazione, stasera mi sembri fiacco, moscio. Nelle clip c’è sempre Simona, mi sembra tu soffra di sindrome di Stoccolma. Sei innamorato della tua carceriera, lo rispettiamo. Sembra che tutto ti scivoli addosso”, dice Lucarelli.

“Non rispondo alle tue provocazioni, se dobbiamo litigare in diretta… Non mi piacciono le risse in pubblico, dici cose sgradevoli che hanno poco a che fare con il ballo. Non mi va di risponderti a tono, usa la paletta a tua discrezione sui ballerini. Il resto non ti compete. Simona ha detto cose sgradevoli? Le hai dette tu per prima, sei tu che hai attaccato”, dice il concorrente, che prova – senza successo – a mantenere un certo distacco.

Lucarelli insiste: “Dovresti tagliare i cordoni ombelicali…”. A questo punto, Tognazzi molla gli ormeggi: “Ma pensa ai tuoi cordoni… Ma davvero vuoi farmi incazzare? Io ce la metto tutta durante tutta la settimana. Mi faccio il mazzo durante la settimana… Sei una provocatrice di professione, qual è il tuo lavoro? Vuoi farmi incazzare? Ci sei riuscita…”, dice prima della chiosa della moglie, che interviene con poche parole al vetriolo: “Non c’è nessuna sindrome di Stoccolma. Ci sono persone che hanno ricevuto molte querele e forse devono stare attente…”.

Mammucari e la minaccia a Selvaggia Lucarelli

Teo Mammucari si esibisce in un jazz, prologo al nuovo duello con Selvaggia Lucarelli. “Hai fatto molto show ma hai ballato poco. Un sacco di battute ma poca sostanza”, le parole del giudice. “Se togli la Lucarelli da qui, con chi litigo?”, ribatte il concorrente. “La gente a casa ha bisogno di leggerezza. Io lo so fare, lasciatemelo fare. In pista faccio il massimo possibile, mi alleno. Non sono un fenomeno quando ballo, ma mi alleno per diventarlo. I salotti funzionano quando si ride… Secondo te, Selvaggia, se ballassero i professionisti tu faresti la giurata? No… Questo è spettacolo”, dice lo showman. “La mia vittoria non è trionfare qui, è prendere il tuo posto e il prossimo anno facciamo 3 punti in più di share…“.

Lino Banfi se ne va?

In coda, arriva la doccia gelata. Lino Banfi, 87 anni, getta la spugna e annuncia il ritiro. “Che cosa potrei ottenere più di quanto ho ottenuto in 3 puntate? Io stasera lascio alla grande, come Greta Garbo. Voglio lasciare lo spazio a chi merita più di me, non ce la faccio. E’ più forte di me”, dice l’attore dopo l’esibizione. In finale di puntata, ribadisce: “Big Ben ha detto stop e se potessi darei i miei voti a Giovanna Lambertucci. Sono il più anziano e potrei essere il papà di Antonio Caprarica…”, dice Banfi ribadendo l’intenzione di uscire dalla competizione. “Congeliamo tutto qui. Teniamo aperto il discorso di Lino, tenteremo di convincerlo a non andare via”, chiosa Milly Carlucci sperando di convincere l’attore a cambiare idea.