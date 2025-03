Balivo stuzzica De Martino sulle pacchiste di Affari Tuoi: Il perché

Nella puntata odierna de “La Volta Buona”, si è discusso ampiamente di Stefano De Martino, presente nel programma “Affari Tuoi”. Durante l’episodio, Garrison, ex insegnante di De Martino ad “Amici”, ha elogiato la bellezza e il talento del conduttore, dichiarando che il suo aspetto fisico può risultare una “croce”. Garrison ha sottolineato che, nonostante la bellezza, ciò che conta è il suo carisma, il talento nella danza e la capacità di recitare. Ha affermato che, indipendentemente dalla carriera intrapresa, De Martino avrebbe sempre avuto successo.

In studio, Rosanna Lambertucci ha aggiunto complimenti sull’autenticità di De Martino, sottolineando che entra nelle case del pubblico con una certa facilità. Tuttavia, è stata Caterina Balivo a lanciare una frecciata, commentando in modo ironico la bellezza delle pacchiste e pacchisti attuali di “Affari Tuoi”. Ha osservato che quest’anno si sono presentati concorrenti più attraenti rispetto al passato, suggerendo un incremento delle iscrizioni.

Nonostante il commento pungente, Balivo ha cercato di smorzare la polemica, affermando che i casting per il programma sono sempre esistiti e che, sebbene la presenza di concorrenti belli possa facilitare le scelte, alla fine è la qualità a prevalere. La discussione ha evidenziato il sottile rapporto tra bellezza e talento, mettendo in luce come la percezione esteriore possa influenzare il giudizio del pubblico e dei professionisti nel settore dell’intrattenimento.