Balivo sbotta e si espone sul caso di Selvaggia e la morte della ristoratrice: “Qui c’è un problema!”

Proprio come il Pandoro Gate, anche il caso della morte di Giovanna Pedretti si sta allargando sempre di più e ormai oltre alla procura di Lodi se ne stanno occupando tutti i media, da Tg, quotidiani, testate on line, fino a blog e tutti i programmi tv di attualità e informazione. Ieri pomeriggio anche Caterina Balivo ha fatto il punto della situazione sulla scomparsa della signora Giovanna e sugli attacchi ricevuti da Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli.

Uno degli ospiti di Caterina ha puntato il dito contro Lorenzo Biagiarelli dicendo che una recensione di un piccolo ristorante – anche se falsa – non avrebbe fatto un danno molto grave. La conduttrice allora è sbottata e ha dato il suo punto di vista.

“Io mi chiedo una cosa. Quanto è grave l’errore degli altri giornali, che riprendono la notizia di un privato, senza andare a vedere se è tutto vero o meno. A me sembra che i giornalisti spesso non vadano a verificare e poi prendono le notizie on line.

Sui social vale tutto? Ma allora tu giornalista di un’importante testata on line non devi guardare chi scrive sui social! Qui c’è un problema. Io scrivo una cosa, nessuno la verifica e poi tutti mi riprendono. Ma allora la colpa di chi è? Mia che l’ho scritta o di voi che la riprendete senza fare controlli?! Eh, scusatemi! Magari prima di riprendere qualcosa di un opinion leader, un giornalista dovrebbe accertarsi di quello che pubblica. Inoltre i social dovrebbero avere delle regole altrimenti è un far west”.