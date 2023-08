La Rai ha battuto Mediaset 2 a 0 con i nuovi spot promozionali che anticipano il ritorno di Caterina Balivo e Pino Insegno nelle loro reti.

Dopo aver visto i promo di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino – arrivate a Mediaset dopo decenni passati altrove – in queste ore sono finiti in rotazione televisiva anche quelli di Caterina Balivo e Pino Insegno, impegnati rispettivamente con gli show La Volta Buona e Il Mercante In Fiera.

Balivo e Insegno: i nuovi promo che annunciano il loro ritorno in Rai

Nel video de La Volta Buona si vede Caterina Balivo mostrare al pubblico a casa la piantina del nuovo studio televisivo.

“Io ci sono, ho già un piano: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Entro da qui, ci sarà il pubblico in questo punto, in quest’altro e anche sopra. E poi c’è il salotto. Attualità, spettacolo, fiction, gioco da casa. E poi raggiungo l’ospite per il faccia a faccia e continuo a raccontare il bello dell’Italia. E voi da casa sarete i protagonisti! Sono pronta a tornare, è la volta buona!”.

Lo spot si chiude con un gioco di parole che allude al titolo della trasmissione. Costato due euro, ma ben fatto ed efficace.

Quello di Pino Insegno invece è più giocoso: “Quattro parole: Il Mercante In Fiera. Su Rai2!” dove presenta già due carte, quella del Lattante e quella della Sirena che molto probabilmente prenderà il posto della carta della Gatta Nera, cancellata definitivamente dopo la polemica di Ainett Stephens.