Bali, dove tutto è armonia

Si dice Bali e si pensa a un luogo sospeso tra sogno e realtà, dove il calore e l’umidità accarezzano i pensieri e i sorrisi. KIBO propone un tour esclusivo per scoprire la bellezza di quest’isola, centro dell’arcipelago indonesiano e enclave induista in un contesto prevalentemente musulmano. La spiritualità che ne deriva permea la vita locale e modella il paesaggio in un disegno di armonia e relax, rendendo Bali un vero paradiso terrestre. Destinazione romantica per eccellenza, Bali si distingue per la sua natura unica. Il tour KIBO prevede un soggiorno di 5 notti a Ubud, ideale per esplorare i dintorni e vivere il contatto con la natura spettacolare. Molti templi visitabili sono immersi nel paesaggio naturale; il tempio di Batukaru, ad esempio, è circondato dalla foresta tropicale, mentre il tempestoso Tanah Lot si erge su una roccia nell’oceano indiano, diventando un isolotto durante l’alta marea. Il Tempio Madre di Besakih, posizionato a 1000 metri, si affaccia sul vulcano Gunung Agung, “l’ombelico del mondo”. Il tempio di Ulun Danu, sul lago Bratan, è tra le immagini più iconiche di Bali. Il tour include anche visite alle risaie di Jatiluwih, patrimonio UNESCO, al bosco delle scimmie di Ubud e alla cascata di Git Git, oltre alla regione di Belimbing, meno turistica. La proposta base parte da 965 euro a persona (voli esclusi) e può essere personalizzata con un soggiorno mare in resort dell’isola. Per informazioni: Kibo, Piazza M. Libertà 313900 Biella, www.kibotours.com.