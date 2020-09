“Come dicevano i latini ‘in medio stat virtus’. Non ho nulla contro la minigonna. Ma non tutte le ragazze possono permettersela. Bisogna avere il coraggio, a volte, di sapersi guardare allo specchio e poi decidere con coscienza. C’è un limite a tutto. Ma non trovo giusto che per timore di un prof maschio… le ragazze evitino di indossare la minigonna. A coloro che hanno strani pensieri, ai prof guardoni consiglierei di farsi curare”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo stilista Renato Balestra, a proposito della protesta scoppiata al Liceo Socrate di Roma all’indomani della presunta richiesta, da parte della vicepreside, di non indossare in classe abiti troppo succinti.

