Balene non ingoiano umani

L’idea di finire nello stomaco di una balena fa parte dell’immaginario umano da secoli. Tuttavia, la scienza è chiara nel dire che essere davvero inghiottiti da una balena è quasi impossibile e nella stragrande maggioranza dei casi è del tutto fuori discussione.

La balenottera azzurra, l’animale più grande mai esistito, si nutre esclusivamente di minuscoli krill e non ha denti, ma fanoni, strutture simili a setacci che filtrano l’acqua. Il suo esofago è sorprendentemente stretto, troppo per far passare anche solo un essere umano. Lo stesso vale per le megattere e per tutte le balene dotate di fanoni, che se mai inghiottissero una persona per errore, la sputerebbero fuori quasi subito.

Diverso è il discorso per le balene dentate, come il capodoglio, che si nutre di calamari giganti e teoricamente potrebbe ingoiare un corpo umano. Tuttavia, non esiste alcuna prova documentata di qualcuno realmente inghiottito e sopravvissuto. La storia di James Bartley, un baleniere che sarebbe rimasto 36 ore nello stomaco di un capodoglio, è oggi considerata una leggenda a causa della mancanza di ossigeno e condizioni minime per sopravvivere.

Ci sono stati casi di “quasi incidenti” in cui persone sono state brevemente risucchiati nella bocca di una megattera durante la caccia e subito rigettati. Queste esperienze sono spaventose, ma accidentali.