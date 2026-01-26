8.9 C
Da stranotizie
Balene e beluga

La crisi climatica sta causando cambiamenti significativi negli ecosistemi marini, con conseguenze sulla distribuzione delle specie, sull’alimentazione e sulla quantità di cibo disponibile. Tuttavia, alcune specie di balene hanno dimostrato di essere in grado di adattarsi a questi cambiamenti attraverso strategie di cooperazione e condivisione delle risorse. Uno studio condotto da ricercatori canadesi ha analizzato le diete di tre specie di balene presenti nel Golfo di San Lorenzo, una zona importante per l’approvvigionamento di cibo. I risultati hanno mostrato che le balenottere comuni, le megattere e le balenottere minori hanno imparato a convivere e a condividere le risorse, anziché competere per la scarsità di cibo.

Le balenottere minori e quelle comuni hanno iniziato a fare più affidamento sul pesce pelagico anziché sul krill artico, mentre le megattere si sono nutrite principalmente di poche specie ittiche. Questa strategia di adattamento ha permesso alle tre specie di coesistere e di ridurre la competizione per le risorse. Gli esperti sostengono che è fondamentale monitorare la nicchia trofica delle balene e considerare queste informazioni per la gestione della pesca e lo sviluppo delle aree marine protette.

Un altro esempio di adattamento strategico è stato osservato nei beluga, che vivono nella baia di Bristol in Alaska. Una popolazione di circa 2000 individui ha dimostrato di poter sopravvivere a lungo attraverso una strategia sessuale ben definita, accoppiandosi con più partner diversi negli anni. Ciò preserva la diversità genetica e riduce la competizione per la sopravvivenza. Questa forma di accoppiamento diffonde i geni in modo più uniforme, limita la consanguineità ed evita i danni generati dalla competizione.

