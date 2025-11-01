Balena della Groenlandia e longevità: il segreto della vita lunga

Studi recenti sulla balena della Groenlandia, nota anche come balena artica, offrono nuove prospettive sulla longevità e sulla prevenzione delle malattie. Questo cetaceo, in passato ritenuto capace di vivere solo settant’anni, ha sorprendentemente dimostrato di raggiungere anche i 200 anni. La scoperta è avvenuta negli anni Novanta, quando sono state trovate balene con arpioni risalenti al XIX secolo, spingendo i ricercatori a esplorare ulteriormente la loro vita.

Un aspetto particolarmente interessante è che poche balene sviluppano forme di cancro. Gli scienziati hanno osservato che le loro cellule sono molto efficienti nella riparazione dei danni al DNA, il che riduce l’accumulo di mutazioni nel tempo, un fattore che può contribuire all’invecchiamento e al cancro. La professoressa Vera Gorbunova ha messo in evidenza come una proteina chiamata CIRBP, aumentata dall’esposizione al freddo, giochi un ruolo fondamentale in questo processo. Le balene della Groenlandia producono 100 volte più CIRBP rispetto agli esseri umani, facilitando la riparazione cellulare.

Gli studi hanno dimostrato che l’aumento di CIRBP in modelli di moscerini allunga la vita e aumenta la resistenza a radiazioni mutageniche. Anche nei test su cellule umane, l’aumento di CIRBP ha portato a un significativo miglioramento nella riparazione dei danni al DNA. I ricercatori stanno attualmente analizzando l’effetto della proteina su topi e l’eventualità di incrementare i livelli di CIRBP attraverso l’esposizione al freddo.

L’obiettivo finale è comprendere se queste scoperte possano avere applicazioni nella prevenzione del cancro, particolarmente per le persone geneticamente predisposte o per gli anziani a maggior rischio di sviluppo di tumori.