Baldiflex – Materasso Matrimoniale Molle Insacchettate 700 Molle, Cuscino/i Saponetta Silver Safe, 160x190cm

Dal marchio

LA NOSTRA MISSIONE?… offrire a tutti il riposo perfetto. I gesti e il sapere degli antichi maestri artigiani e la tradizione e i valori della famiglia Baldi, grazie ad Andrea e Francesco sono ora comodamente alla portata di tutti.

Passione e innovazione hanno dato vita a due moderne realtà: Baldiflex e Cuccioletti.

Produzione made in Italy.

Fatti a mano.

Precisione e dedizione.

Scopri i nostri prodotti.

700 Molle circa (rif. matrimoniale). Per le altre misure le Molle presenti sono in proporzione.

Fodera in tessuto Silver Safe con proprietà antistatiche ed anti-microbiche, Sfoderabile doppia cerniera su 4 lati, Fascia di areazione 3D, Rivestimento lavabile in lavatrice a 30°C.

Tutti i materiali utilizzati sono atossici e ostili alla formazione di batteri, muffe e acari.

Prodotto creato da esperti artigiani Baldiflex con qualita’ esclusiva Made in Italy. TUTTE LE MATERIE PRIME UTILIZZATE SONO CERTIFICATE.

299,00 €