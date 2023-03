Baldiflex Emporio Materasso Memory Matrimoniale Duck, con Rivestimento in Aloe Vera, Misura 160x190x25 cm

Descrizione prodotto

Materasso Duck

MADE IN ITALY

Scegliere un materasso Baldiflex significa affidarsi alle cure di un’azienda sempre in cerca di prodotti innovativi a misura del cliente. Il materasso mantiene le sue caratteristiche nel tempo grazie alla qualità e professionalità dei nostri artigiani.

Linea Emporio Baldiflex

MATERASSO DUCK – MEMORY FOAM TRAPUNTATO NEL TESSUTO

Il materasso DUCK è lavorato in 2 strati differenziati e 9 zone di sostegno, per offrire la massima ergonomicità e permettere un riposo naturale. Lo strato superiore in Memory Foam, trapuntato ed accoppiato al tessuto Aloe Vera, garantisce un comfort eccezionale, adatto a chi cerca un materasso che accoglie perfettamente ogni curvatura naturale del corpo creando così un effetto speciale tra sostegno e comodità.

PER COSA E’ IDEALE IL MATERASSO Mal di schiena-Sciatalgia-Problemi di circolazione.

Altezza 25 cm Con comode maniglie per il trasporto Memory Foam trapuntato nel tessuto Elegante Bordatura Chiusa Rivestimento in PES traspirante 100% anallergico, proprietà Aloe Vera Bordato Chiuso RIGIDITA’ MEDIA IL CUSCINO IN OMAGGIO PUÒ ARRIVARE PRIMA O DOPO IL MATERASSO.

COMPOSIZIONE INTERNA

1° Strato: Memory Foam trapuntato nel tessuto2° Strato: Water Foam EVERFLEX

RIVESTIMENTO PROPRIETA’ FODERA ALOE VERA

Rivestimento in PES traspirante 100% anallergico, proprietà Aloe Vera Bordato Chiuso

PRODUZIONE ARTIGIANALE 100% MADE IN ITALY

La produzione dei nostri prodotti viene effettuata da esperti artigiani direttamente nella nostra sede di Pistoia nel cuore della Toscana.

SPEDIZIONE

Il prodotto viene spedito sottovuoto con doppio involucro altamente resistente e protezioni laterali, onde facilitarne il trasporto e garantirne l’integrità e l’igiene. Una volta aperta la confezione il materasso recupererà il 90 % della sua forma originaria nelle successive 3-4 ore, e raggiungerà il 100% entro le successive 24-48 ore (nel caso in cui non fosse possibile, il materasso sarà spedito arrotolato ma non sottovuoto oppure aperto di dimensioni reali).

Ottimo benessere grazie al memory foam trapuntato nella fodera.

Supporto differenziato, 9 zone di sostegno.

Rivestimento Bordato in tessuto Aloe ipoallergenico antiacaro.

Prodotto creato da esperti artigiani Baldiflex con qualita’ esclusiva Made in Italy. TUTTE LE MATERIE PRIME UTILIZZATE SONO CERTIFICATE.

