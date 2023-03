Descrizione Prodotto

SOSTEGNO ELEVATO

Il modello Amazonia Top è un prodotto di ottima qualità, con altezza di 23 cm formato da 4 cm di Memory Foam e una lastra interna di supporto di 17 cm in Water Foam per garantire un riposo ottimale con ottime prestazioni di sostegno.

MATERASSO IN MEMORY FOAM ERGONOMICO Il Memory Foam garantisce un sostegno adeguato e un miglioramento della qualità del riposo. Il poliuretano traspirante Everflex è un materiale ottenuto dalla miscelazione di due componenti dei quali l’agente espandente è l’acqua, questo lo rende traspirante. Il disegno della trapuntatura ed i colori interni potrebbero variare in base alla disponibilità, ciò non pregiudica la qualità del materasso.

FASCIA DI PESO CONSIGLIATA tra i 60 e i 115 kg. I materassi ergonomici sono in grado di adattarsi alla pressione del corpo. E’ comunque corretto scegliere un modello con il giusto rapporto peso persona-rigidità materasso

PER COSA E’ IDEALE IL MATERASSO Mal dI schiena, ernia cervicale, ernia al disco, lombalgia, crampi, allergie aglI acarI e alla polvere, dolorI articolari.

MATERASSO BORDATO CHIUSO ALTEZZA 23 CM

SOSTEGNO ELEVATORigidità 7 da 1 a 10Altezza 23 cmRiposo rilassante grazie al memoryComode maniglie, Elegante bordaturaNUOVA VERSIONE Tutte le nuove versioni sono testate per garantire le caratteristiche descritte. Baldiflex è la prima società produttrice di materassi con un laboratorio interno.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Altezza della lastra interna in Memory Foam: 4 centimetriAltezza seconda Lastra Water Foam EVERFLEX: 17 centimetri.

PROPRIETA’ FODERA

Rivestimento in PES traspirante, 100% anallergico e antiacaro.

Caratteristiche

MEMORY FOAM

Il Memory Foam ha questo nome perché è come se avesse memoria: quando ci si sdraia su un materasso in Memory Foam, questo materiale si adatta e segue completamente le curvature naturali del corpo. Un materasso in Memory Foam dona quindi l’ottimo del comfort e, allo stesso tempo, dà sostegno.

POLIURETANO EVERFLEX

Il poliuretano espanso Everflex è una schiuma innovativa, morbida ed elastica, caratterizzata da una composizione a celle molto aperte grazie alle quali è garantita una notevole circolazione dell’aria, eliminando il ristagno dell’umidità. Di elevata resistenza, ha caratteristiche intrinseche ipoallergeniche e antibatteriche.

MATERASSO BORDATO CHIUSO

Il materasso è bordato manualmente dai nostri esperti artigiani.

SPEDIZIONE SOTTOVUOTO

Il prodotto è imballato con doppio involucro altamente e protezioni laterali, onde facilitarne il trasporto e garantirne l’integrità e l’igiene. Una volta aperta la confezione il materasso recupererà il 90 % della sua forma originaria nelle successive tre-quattro ore, e raggiungerà il 100% entro le successive 24-48 ore (nel caso in cui non fosse possibile, il materasso sarà spedito arrotolato ma non sottovuoto oppure aperto di dimensioni reali ).

QUALITA’ A MARCHIO BALDIFLEX

Scegliere un materasso Baldiflex significa affidarsi alle cure di un’azienda sempre in cerca di prodotti innovativi a misura del cliente. Il materasso mantiene le sue caratteristiche nel tempo grazie alla qualità e professionalità dei nostri artigiani.

I NOSTRI ARTIGIANI… CREARE CON PASSIONE

La produzione dei nostri prodotti viene effettuata da esperti artigiani direttamente nella nostra sede di Pistoia.

Il materasso è ortopedico, adatto per il sollievo dei dolori alla schiena.