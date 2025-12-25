Balcone di Giulietta a Verona a pagamento

Il balcone di Giulietta a Verona è uno di quei luoghi che sembra di conoscere da sempre, grazie ai film, alle fotografie, agli spot pubblicitari e ai racconti di viaggio. Ogni giorno, migliaia di persone cercano una foto, un’emozione o un frammento di quella storia d’amore resa immortale da Shakespeare. Il balcone si affaccia su un cortile raccolto nel cuore del centro storico di Verona.

Negli ultimi anni, la Casa di Giulietta è diventata una delle mete più affollate d’Italia, spinta anche dall’effetto dei social. Ogni giorno, migliaia di persone si ritrovano nel piccolo cortile per osservare il celebre balcone, scattare foto alla statua e visitare gli ambienti legati al mito shakespeariano di Romeo e Giulietta. Durante i periodi di maggiore affluenza, la situazione è diventata difficile da gestire, quindi il Comune ha deciso di introdurre un biglietto di accesso in via sperimentale. Il costo del biglietto è fissato a 12 euro e l’accesso sarà consentito solo previa prenotazione online. Oltre al ticket, sono state introdotte nuove regole: la capienza massima del cortile scende a 100 persone alla volta, viene imposto un limite giornaliero agli ingressi e sono previste visite di gruppo programmate, con turni ogni quindici minuti.

Il balcone di Giulietta si trova in pieno centro storico, all’interno della Zona a Traffico Limitato, a pochi minuti a piedi dall’Arena, da piazza delle Erbe e dalle principali piazze medievali. La Casa di Giulietta si trova in via Cappello, una via pedonale che prosegue idealmente via Mazzini, la principale arteria dello shopping veronese. Raggiungere il balcone di Giulietta e Romeo è semplice grazie alla posizione centrale e alla buona rete di collegamenti urbani. L’accesso avviene sempre a piedi, ma si può arrivare in zona con diversi mezzi, come autobus urbani diretti verso il centro o una passeggiata di circa 15-25 minuti dalla stazione di Verona Porta Nuova. In auto, il centro è regolato da ZTL, quindi è consigliabile lasciare l’auto in parcheggi o garage ai margini della zona limitata e proseguire a piedi.

La storia della Casa di Giulietta è lunga e complessa, intrecciata con il mito letterario creato da Shakespeare. L’edificio nasce come casatorre di origine medievale, appartenente a una famiglia della piccola nobiltà o della borghesia veronese. Per lungo tempo, questi ambienti hanno ospitato la locanda “del Cappello”, dalla quale deriva anche il nome dell’attuale via Cappello. Il celebre balcone di Giulietta non faceva parte originariamente della facciata medievale della casa, ma è frutto di un intervento deliberato voluto negli anni Trenta del Novecento per dare un riscontro visivo alla scena più famosa della tragedia. Il balcone è un allestimento scenografico, ideato per rendere immediatamente riconoscibile il luogo ai turisti.

Nel corso dei decenni, i visitatori hanno creato una sorta di “folklore urbano” legato al balcone di Giulietta a Verona. Alcune pratiche sono tuttora molto diffuse, come toccare il seno della statua, fare foto sul balcone o lasciare messaggi d’amore. La città di Verona è elegante e vivibile, con un centro storico raccolto e facile da attraversare, dove la quotidianità convive con monumenti e piazze di grande fascino. I servizi funzionano bene, i collegamenti sono efficienti e la qualità urbana è alta, con quartieri residenziali curati e molte aree verdi.