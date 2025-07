Balcani e Italia: Turismo Sostenibile e Opportunità Uniche

L’Italia si appresta a rafforzare la propria connessione con i Paesi balcanici, puntando a sviluppare un’offerta turistica unitaria e di qualità. L’iniziativa, denominata “Bridging Destination”, ha preso forma durante il Primo Forum sul turismo, organizzato dal Ministero del Turismo italiano e dall’Enit, con la partecipazione di rappresentanti di Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.

Il forum si è svolto nella suggestiva cornice di Castel Sant’Angelo, dove il ministro Daniela Santanchè ha accolto la delegazione ministeriale. Durante l’incontro, i partecipanti hanno esplorato le opportunità turistiche nel contesto di una cooperazione storicamente consolidata tra le nazioni, enfatizzando la ricchezza culturale e naturale della regione.

Zoran Ljutkov, ministro della cultura e del turismo della Macedonia del Nord, ha presentato il suo Paese, evidenziando la capitale Skopje e il Parco Nazionale Mavrovo, celebre per i suoi paesaggi montani. Tra i siti Unesco di interesse, figura la città di Ohrid, famosa per il suo lago. I rappresentanti dei vari Paesi hanno condiviso informazioni relative ai loro patrimoni culturali, tra cui i sette siti Unesco della Croazia e i monasteri bizantini della Serbia.

La Grecia è emersa come un’importante fonte di turisti per l’Italia, e lo scambio di idee tra i Paesi ha posto l’accento su un tavolo permanente per strategizzare lo sviluppo turistico condiviso. Questo approccio mira a valorizzare ulteriormente l’unicità e la diversità dell’area adriatica, rendendola un’opzione attraente per i visitatori.