Balbuzie e geni: scoperta rivoluzionaria per diagnosi precoci

Un recente studio ha svelato nuove informazioni sulla balbuzie, un disturbo del linguaggio comune che colpisce oltre 400 milioni di persone nel mondo. La ricerca, pubblicata su Nature Genetics, si basa su dati genetici di oltre un milione di individui analizzati dalla società 23andMe Inc.

Questa indagine ha portato alla scoperta di 48 geni implicati nell’origine della balbuzie, fornendo un’importante base per ulteriori studi e possibili sviluppi nella diagnosi e nel trattamento del disturbo. La balbuzie si manifesta generalmente tra i 2 e i 5 anni, e in circa l’80% dei casi i bambini tendono a superarla, indipendentemente dalla logopedia. Anche se inizialmente colpisce maschi e femmine in ugual misura, negli adolescenti e negli adulti il disturbo è più frequente nei maschi, con un rapporto di 4 a 1.

Per condurre questo studio, il team di ricerca, in collaborazione con esperti internazionali, ha raccolto campioni biologici da oltre 1.800 persone con balbuzie, grazie al Progetto Internazionale sulla Balbuzie. Tuttavia, il numero di partecipanti si è rivelato insufficiente per un’analisi genetica completa. La collaborazione con 23andMe ha consentito di espandere il campione a 99.776 persone con esperienze di balbuzie e 1.023.243 controlli.

Gli scienziati hanno identificato 57 loci genomici, correlati a 48 geni, associati al rischio di sviluppo della balbuzie. Anche i segni genetici si sono mostrati diversi tra maschi e femmine, suggerendo una possibile spiegazione per la maggiore persistenza del disturbo nei maschi. Inoltre, è stato creato un punteggio di rischio poligenico, capace di prevedere la balbuzie in un individuo, applicabile sia ai partecipanti dell’International Stuttering Project che a un altro gruppo di autovalutazione.