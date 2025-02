Balboutet (Usseaux), cosa visitare nei dintorni del borgo delle meridiane

Usseaux è un piccolo borgo dell’Alta Val Chisone, con meno di duecento abitanti, noto per le sue case in pietra e i murales che narrano storie montane. Composto da cinque borgate, ognuna con una propria identità, Balboutet è la più conosciuta per le sue ventiquattro meridiane funzionanti, guadagnandosi il soprannome di “frazione del sole”. Usseaux, il capoluogo, vanta murales che celebrano la vita montana e un antico forno per il pane. Pourrieres ricorda la storica battaglia dell’Assietta, mentre Fraisse è conosciuta come “borgata del legno” grazie alle sue sculture. Infine, Laux è nota per il lago omonimo e le vicende dei Valdesi.

Nei dintorni, ci sono strade panoramiche come la Strada dell’Assietta, un percorso di 36 km a oltre 2.000 m di altitudine con viste mozzafiato, e il Colle delle Finestre, amato dai ciclisti per la sua impegnativa salita di 18 tornanti. Da visitare anche il Forte di Fenestrelle, la più grande fortificazione alpina d’Europa, con possibili tour guidati attraverso la Scala Coperta di 4.000 gradini.

Dal punto di vista gastronomico, la zona offre specialità alpine come formaggi, paste fatte in casa e polenta. Tra le delizie da assaporare spiccano il plaisentif, formaggio delle viole, le cajette, gnocchi simili ai canederli, la glara, torta salata tipica, e i gofri, cialde dolci o salate. I laghi di Balboutet e Lago del Laux offrono luoghi ideali per passeggiate immersi nella natura.