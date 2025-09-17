Baku, il Gran Premio d’Azerbaigian tra caos e sorprese

Il Gran Premio d’Azerbaigian, entrato nel calendario nel 2016, è conosciuto per l’adrenalina che offre. Il circuito cittadino di Baku, con il suo lungo rettilineo e le curve strette tra le mura medievali, rappresenta una vera sfida per piloti e team. In pochi anni, questa gara ha già regalato numerosi momenti memorabili, incidenti spettacolari e sorpassi incredibili.

L’esordio avvenne con il nome di Gran Premio d’Europa, dove Nico Rosberg dominò senza difficoltà, ma questo fu solo l’inizio di una serie di eventi tumultuosi. Nel secondo anno, la tensione tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton creò una controversia mondiale quando il tedesco tamponò l’inglese, e alla fine Daniel Ricciardo, partito decimo, vinse la gara nel caos generale.

Nel 2018, le due Red Bull si eliminarono a vicenda, permettendo a Hamilton di trionfare grazie a un imprevisto di Bottas, che perse la vittoria a causa di una foratura. L’anno successivo, Bottas riuscì finalmente a vincere, mentre il Gran Premio del 2020 venne cancellato per la pandemia.

Il 2021 riportò il caos: Verstappen, in testa, vide la sua gomma esplodere, mentre Hamilton commise un errore che gli costò la vittoria, cedendo il podio a Sergio Pérez. La Ferrari, purtroppo, ha spesso deluso i suoi tifosi a Baku. Vettel nel 2017 e Leclerc in anni successivi hanno vissuto momenti di gloria rovinati da problemi tecnici e strategie sbagliate.

Nel 2024, Oscar Piastri ha brillato, conquistando la sua seconda vittoria, battendo Leclerc e arricchendo la storia di un Gran Premio che continua a sorprendere, diventando uno degli eventi più attesi della Formula 1.