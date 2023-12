Bake Off Italia, ecco chi ha vinto l’undicesima edizione

È Gabriele Citti il vincitore dell’edizione 2023 di Bake Off Italia.

22 anni, di Lucca, Gabriele Citti è uno studente di ingegneria biomedica all’Università di Pisa, ama la matematica e la fotografia. In finale ha battuto Fabio Caldarulo, giunto al secondo posto e Tommaso Cavalieri che ha occupato il gradino più basso del podio. Solo quarta, l’unica donna finalista, Roberta Caruso.

“Ce l’ho fatta. Questo è tanto ho fatto una strada lunga, ho messo tutto me stesso. E’ l’inizio di un sogno, ho davvero messo la ciliegina sulla torta. Ho raggiunto quello che volevo raggiungere. Sogno di essere felice, perché non si finisce mai di imparare”. […] “Alcune volte nella vita capitano cose inaspettate e questa è una di quelle. Ho fatto un viaggio alla scoperta di me e della mia passione più grande. Spero di riuscire a trasmettervi quanto questa esperienza sia stata entusiasmante e travolgente”.