Bake Off Italia 2024 ha fatto centro con una new entry da fare invidia a MasterChef

Bake Off Italia 2024 sta per tornare, subito dopo le ferie estive, e questa volta c’è una novità mai vista prima!

Quanti non vedono l’ora di rivedere Benedetta Parodi sotto il tendone di Bake Off Italia?!? Il talent culinario a tema dolci sta per tornare, come ogni anno, appena dopo le vacanze estive… con tantissime novità e nuovi aspiranti pasticceri che non vedono l’ora di sfidarsi per aggiudicarsi il primo posto nella competizione.

Ma chi saranno i giudici di questa nuova edizione? Tante conferme, ma una new entry che fa davvero rimanere a bocca aperta… e chissà quante ne combinerà sotto il tendone di Bake Off.

Benedetta Parodi

Chi è la new entry di Bake Off Italia

Annunciato già da qualche mese, il talent culinario questa volta ha fatto davvero centro con un ospite e giudice fisso da far girare la testa. Tutti lo conoscono, quasi tutti lo temono (soprattutto gli aspiranti pasticceri)… si tratta di lui: Iginio Massari! Ebbene sì il Maestro della pasticceria è ospite e giudice fisso per la prova tecnica della nuova edizione di Bake Off Italia e lo si vede benissimo anche nel breve video promo che real time ha pubblicato durante l’estate.

Ma cosa ne penseranno gli aspiranti pastry chef? Sicuramente la sua fama lo precede e la sua precisione sono sempre stati motivo di preoccupazione sia nel programma di Benedetta Parodi che durante il secondo talent culinario di spicco in Italia: MasterChef. La sua presenza nel talent di pasticceria risulta essere davvero un gran colpo per il programma, Iginio Massari ha infatti partecipato ad altri programmi dove era protagonista ma come ospite fisso non lo avevamo ancora mai visto.

Sarà un valore aggiunto al talent? Sicuramente il pubblico non vede l’ora di avere più tempo per conoscerlo e, essendo presente a una prova di ogni puntata, le occasioni non mancheranno per scoprire qualcosa di più del Maestro. Chissà però come si approccerà ai concorrenti e con Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Ernst Knam… Benedetta Parodi dovrà rimboccarsi le maniche per mantenere pace e serenità sotto il tendone? Staremo a vedere!

Quando inizia il programma

Il programma, arrivato alla sua 12° edizione, sembra proprio che sarà visibile anche quest’anno in chiaro sul canale 31, Real Time, a partire da settembre (come ogni anno) proprio come annuncia il video promo.

Ma la data precisa della messa in onda? Segnatevi il 6 settembre alle 21.30 per la prima puntata… siamo tutti in trepidante attesa di conoscere i concorrente e rivedere i giudici di sempre più uno!