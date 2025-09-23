19 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Animali

Bailey, il cane salvato dalle carceri dell’Irlanda del Nord

Da StraNotizie
Bailey, un cane Cocker spaniel di tre anni e mezzo, è stato rimosso dal carcere di Magilligan, in Irlanda del Nord, dopo settimane di proteste. Il cane era stato utilizzato come supporto per i detenuti, alcuni dei quali erano condannati per crimini gravi, senza alcuna formazione adeguata. Questo ha sollevato preoccupazioni per il suo benessere e ha avviato una campagna per la sua liberazione.

Bailey era collocato nella sezione H2 del carcere, a contatto con detenuti violenti. Secondo il deputato Jon Burrows, il cane mostrava segni di stress, tremando durante la notte a causa di allarmi e risse. Burrows, in una lettera al governatore del carcere, ha espresso i suoi dubbi sulla mancanza di supervisione e di un ambiente domestico che fosse adatto per il cane.

Le denunce sono state supportate da Causeway Coast Dog Rescue, che ha criticato le modalità con cui Bailey era stato portato in carcere. Il cane, secondo l’organizzazione, era stato preso da una famiglia incapace di prendersene cura e messo in un ambiente non adeguato per un animale non addestrato.

Dopo le proteste, Bailey è stato trasferito in una casa famiglia, dove è atteso un futuro migliore. Jon Burrows ha confermato che ora il cane è in buone mani e ha sottolineato la necessità di garantire che altri animali non finiscano in situazioni simili. Parallelamente, il Servizio Penitenziario dell’Irlanda del Nord ha difeso la gestione del cane, affermando che era in buona salute e ben curato all’interno del carcere.

Le polemiche continuano riguardo all’uso di animali in prigione e la richiesta di regolamentazione per garantire il loro benessere.

