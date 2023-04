Baiardo la 'profezia' su Tik Tok: "Giletti? Basta La7, forse Mediaset…"

“In tanti mi state chiedendo quando andrò da Giletti, perché non vado più da Giletti…perché ho abbandonato un po’ La7, adesso ci sono nuove iniziative con nuove tv; non sarò più a La7, probabilmente mi vedrete in Mediaset: lì almeno lasciano dire quello che uno pensa, non ti condizionano nel parlare, ne scoprirete delle belle”. Così Salvatore Baiardo, ex gelataio considerato uomo di fiducia dei fratelli Graviano, in un video, pubblicato su TikTok, nelle ore precedenti alla notizia della sospensione della trasmissione ‘Non è l’Arena’ dove lo stesso Baiardo era stato più volte ospite e dove aveva anche ‘previsto’ l’arresto di Matteo Messina Denaro.

Nel video Baiardo riferisce anche di aver avuto “lunedì scorso, un interrogatorio a Palermo”. “E’ stato interessante anche perché ho scoperto delle cose talmente assurde che è stato un bene, da una parte, perché le aggiungerò al mio libro ormai in chiusura”, ha continuato l’ex gelataio annunciando delle “novità” per “giugno” e anticipando la sua partecipazione al Salone del Libro di Torino: “Il 18 maggio esce il mio libro, sarò al Salone del libro di Torino”.

Baiardo rivela anche di essere stato interrogato “dal procuratore di Firenze Tescaroli”, che indaga sulle stragi del ’93: “Questo è stato spunto per la prossima trasmissione che vedrete in diretta su rete Mediaset”. Tornando a La7, Baiardo conclude: “Anche Giletti, sotto scorta, ma alla fine della fiera non so che gioco faccia anche lui perché se uno va in trasmissione ci va per dire qualcosa, poi alla fine non ti fanno mai dire niente…..”, conclude.