Un operaio ha perso la vita sul lavoro questo pomeriggio a Bagnolo Piemonte, nel Cuneese. Secondo le prime informazioni l’operaio sarebbe caduto da un traliccio in località Pra ‘d Mill, non lontano dal monastero Dominus Tecum. Con lui salgono a 33 le vittime di incidenti sul lavoro in Piemonte dall’inizio dell’anno.

Sul posto è atterrato l’elicottero del 118 ma è ripartito vuoto. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spresal che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza.