Bagno di Romagna: come rilanciare il turismo locale?

Fratelli d’Italia di Bagno di Romagna ha sollevato preoccupazioni sul calo del turismo nella località, invitando il sindaco e l’assessore al Turismo a prendere seriamente in considerazione i dati disponibili. Un’analisi dei turisti avvenuta nei mesi da gennaio ad agosto ha mostrato una contrazione significativa delle visite, posizionando Bagno di Romagna in una situazione difficile rispetto alla media regionale e ad altre destinazioni.

Il coordinatore Filippo Lanzi ha presentato i dati, evidenziando che la performance della località è nettamente peggiore di quella delle altre località termali in Emilia-Romagna. Mentre queste ultime hanno visto un calo moderato, Bagno di Romagna ha registrato un decremento degli arrivi che supera il 14%. Inoltre, la situazione peggiora se confrontata con altre destinazioni della provincia di Forlì-Cesena, dove Bagno di Romagna ha il rendimento più negativo.

Lanzi ha sottolineato la gravità della situazione, invitando il sindaco a rispondere a domande cruciali sulla gestione turistica e sulle misure necessarie per risollevare la situazione. Ha evidenziato che le politiche precedenti e le risorse utilizzate potrebbero aver contribuito al disastro attuale. La richiesta è di interrompere le spese non collegate al turismo e investire in un piano strategico.

Per affrontare questa crisi, Lanzi ha sostenuto l’idea di convocare gli Stati Generali del Turismo, coinvolgendo autorità, associazioni e cittadini, per tracciare un nuovo percorso di rinascita economica per Bagno di Romagna.