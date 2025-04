Bagni Triponzo, le terme da non perdere in Umbria

A meno di due ore da Roma, i Bagni Triponzo, situati nel comune di Cerreto di Spoleto in Umbria, offrono un’esperienza di benessere immersa nella natura, famosa per le sue acque termali sulfuree. Queste acque, già apprezzate dai Romani, sono state classificate ufficialmente nel 1927 e sono riconosciute per le loro proprietà benefiche su infiammazioni e problemi dermatologici. La struttura termale si estende su 1.700 metri quadrati, circondata da un parco di 5 ettari, e presenta diverse aree relax, tra cui la Vasca delle Fate, dotata di idromassaggio e cascata cervicale.

Per chi preferisce spazi aperti, la Fonte di Virgilio offre una piscina esterna con acqua naturale. La Grotta di Alcina è un rifugio esclusivo per adulti, comprendente sauna, bagno di vapore e un’area relax. Ogni ospite riceve un kit SPA personale e può gustare tisane biologiche al bar.

Raggiungere i Bagni Triponzo è semplice: si può percorrere l’autostrada A1 fino all’uscita di Orte, seguendo poi le indicazioni per Terni e Cerreto di Spoleto. Esistono anche collegamenti in autobus che fermano vicino all’ingresso delle terme.

Nei dintorni, la Valnerina offre una varietà di attrazioni, come il Castello di Postignano, il Ponte Tibetano e il Museo delle Mummie a Ferentillo. Per gli amanti della natura, i sentieri lungo il fiume Nera sono ideali per escursioni. I Bagni Triponzo rappresentano quindi una meta ideale per chi cerca relax e avventura, facilmente accessibile da Roma.