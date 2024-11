Bagnaia-Martin? La corsa al titolo è già scritta

L’Eicma, l’Esposizione Internazionale delle due ruote, si svolge a Fiera Milano ed è un evento imperdibile per gli appassionati di moto. Andrea Dovizioso, ex pilota di MotoGP, condivide la sua impressione sull’evento, sottolineando l’affluenza di pubblico e l’abbondanza di attrazioni. Secondo Dovizioso, il livello degli eventi è molto elevato e le case motociclistiche stanno dimostrando il loro impegno.

Riguardo alla competizione nel Motomondiale, Dovizioso commenta il duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, che si è intensificato fino all’ultima curva della stagione. Egli evidenzia che entrambi i piloti, utilizzando la stessa moto, hanno puntato su dettagli minuziosi che hanno fatto la differenza. Dovizioso ritiene che Bagnaia sia stato più veloce in vari momenti, sebbene Martin abbia mostrato una gestione della situazione più solida. Dovizioso osserva che, dopo la gara in Malesia, la corsa al titolo sembra delineata a favore di Martin, che ha l’opportunità di gestire meglio la situazione.

Dovizioso analizza anche la condizione di Marc Marquez, affermando che quest’anno non fosse un contendente per il titolo a causa delle difficoltà di adattamento a una nuova moto e team. Ha notato un miglioramento nel corso della stagione, con Marquez che è diventato più costante e ha iniziato a lottare nonostante avesse un mezzo inferiore. Questa evoluzione lo prepara per la prossima stagione, e Dovizioso prevede una lotta interessante tra Marquez e Bagnaia, con entrambi i piloti pronti a sfidarsi in modo competitivo.

Infine, Dovizioso offre alcune riflessioni sul futuro dopo i test a Misano. Ha già partecipato a tre test e uno in arrivo, essendo subentrato a Crutchlow. Sottolinea come Yamaha stia lavorando per migliorare la propria competitività, concentrandosi su vari dettagli. Tuttavia, esprime cautela riguardo alla tempistica per completare i miglioramenti necessari prima delle prossime gare. La preparazione è fondamentale per affrontare al meglio le sfide future e non sarà un processo semplice.