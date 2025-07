Bagnaia in crisi: il difficile momento della Ducati nel 2025

Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, sta affrontando una stagione 2025 particolarmente sfidante. Con una sola vittoria all’attivo e oltre cento punti di svantaggio nei confronti di Marc Marquez, il campione del mondo 2022 e 2023 è al centro di molte preoccupazioni e incertezze.

Il corridore di Chivasso ha mostrato difficoltà nel trovare la giusta confidenza con la sua Desmosedici GP-25, un problema evidente nei recenti GP, come quelli al Mugello e ad Assen. In Italia, Bagnaia non è riuscito a salire sul podio, mentre in Olanda ha chiuso al terzo posto, non riuscendo a esprimere il suo solito potenziale. Questi risultati hanno contribuito a un periodo di forte pressione per il pilota.

In vista del GP di Germania, Bagnaia si presenta con molti dubbi. Mentre Marquez arriva su una delle sue piste preferite, il pilota Ducati cerca di ritrovare un equilibrio dopo una serie di prestazioni altalenanti. La speranza per Bagnaia è di trovare la svolta nel prossimo gran premio, ma la strada appare in salita, considerando anche la competitività di Marquez, che sta attraversando un momento di grazia.

Bagnaia ha fatto sapere che a Assen ha notato una perdita di confidenza sull’avantreno, costringendolo a aumentare il ritmo di gara. Nonostante i progressi evidenziati nelle qualifiche e nella partenza, il tracciato del Sachsenring rappresenta un nuovo campo di prova, e il pilota cercherà di capire fin da subito la sua posizione rispetto agli altri concorrenti. La situazione si fa sempre più delicata per Bagnaia, in attesa di un’eventuale ripresa.