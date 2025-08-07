Bagnaia in crisi: il campione fatica a ritrovare la forma

Francesco Bagnaia affronta una stagione difficile nel MotoGP, segnando un periodo di transizione per il campione. Per la prima volta da quando è parte del team ufficiale Ducati, il pilota non si trova in lotta per il titolo mondiale.

Dopo aver perso il campionato contro Fabio Quartararo nel 2021 e Jorge Martin nel 2024, Bagnaia ha ottenuto due vittorie, ma le sue prestazioni in sella alla Desmosedici GP25 non riescono a eguagliare quelle di Marc Marquez, suo compagno di squadra. Inoltre, anche il fratello Alex, che corre con la Ducati del team Gresini, sembra attualmente in una posizione migliore, avendo accesso a un prototipo più avanzato rispetto a quello di Bagnaia.

Michele Pirro, collaudatore della Ducati, ha discusso delle difficoltà del pilota italiano, evidenziando la capacità di Marquez di adattarsi a diverse moto e condizioni come uno dei fattori che hanno creato uno squilibrio per Bagnaia. Secondo Pirro, il problema principale sembra risiedere nella mancanza di feeling con la moto, piuttosto che in un calo delle sue capacità. Non è stata identificata una causa specifica per il suo attuale rendimento, ma la Ducati sta studiando diverse soluzioni per supportarlo.

Pirro ha confermato che il team sta investendo tutti gli sforzi necessari per aiutare Bagnaia a ritrovare le sue doti, ma ha riconosciuto che talvolta neppure questi sforzi bastano. La situazione di Bagnaia continuerà a essere monitorata con attenzione, nella speranza di un ritorno ai livelli di eccellenza che ha già dimostrato in passato.