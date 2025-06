Bagnaia in Crisi: Come Ritrovare la Luce nel 2025?

Francesco Bagnaia si trova attualmente ad affrontare un periodo complicato nella sua carriera di pilota. Dopo aver dimostrato un elevato talento negli anni precedenti, il 2025 si è rivelato un anno difficile per lui.

Finora, Bagnaia ha collezionato una sola vittoria e al GP del Mugello, un tracciato storicamente favorevole, non è riuscito a brillare con la sua Ducati Desmosedici GP-25, chiudendo in quarta posizione, ben lontano dal podio. Questo risultato ha ulteriormente minato il morale dell’atleta, che sperava di trovare un riscatto nella gara di casa.

Intervistato, Bagnaia ha espresso la consapevolezza di poter competere per la vittoria, ma al momento si sente tagliato fuori dalla lotta, osservando i rivali, come i piloti Marquez, senza poter intervenire. Attualmente, affronta difficoltà con il feeling della moto, soprattutto in curva, dove l’anteriore tende a sottosterzare, costringendolo a limitare la propria velocità.

In vista del Gran Premio di Assen, che storicamente ha rappresentato una buona opportunità per lui, si mostra scettico riguardo alla sua capacità di migliorare, sottolineando come la situazione attuale renda tutto più complesso. Con le difficoltà che si accumulano, il recupero sembra sempre più lontano.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it