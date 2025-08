Bagnaia in crisi: Acosta e Aldeguer pronti al sorpasso?

La MotoGP sta attraversando una fase di grande fermento, con piloti e team che cercano di affermarsi nella competizione. In particolare, Pecco Bagnaia sta vivendo una stagione altalenante, dopo un inizio che ha lasciato a desiderare.

Il campione del mondo in carica ha faticato a mantenere il passo dei leader, con il distacco da Marc Marquez, che guida la Desmosedici Gresini, in costante aumento. Bagnaia ha ottenuto una serie di piazzamenti sul podio, ma i suoi risultati, spesso al terzo e quarto posto, non soddisfano le aspettative. Il Gran Premio di Brno ha rappresentato un altro passo indietro per lui, con un quarto posto che non lo avvicina alla lotta per il titolo.

Contemporaneamente, il team VR46 Racing sta guadagnando visibilità nel campionato, con il team director Alessio “Uccio” Salucci che ha espresso l’interesse verso giovani talenti come Pedro Acosta e Fermín Aldeguer. Acosta ha dimostrato le sue potenzialità, chiudendo al terzo posto a Brno, mentre Aldeguer ha terminato quinto, contribuendo a una crescente competitività nel paddock. Bagnaia, che è riuscito a guadagnarsi la quarta posizione, si ritrova a dover affrontare una nuova generazione di piloti che stanno emergendo con prepotenza.

Salucci ha sottolineato l’atteggiamento audace di Acosta, definendolo un pilota che non teme di confrontarsi anche con i più esperti. Le prestazioni di questi giovani talenti segnalano un cambiamento nei rapporti di forza all’interno della MotoGP, rendendo intrigante il futuro della competizione.