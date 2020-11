“Il vantaggio di questo mestiere è pensare che resterà qualcosa dopo. Nel pezzo che apre l’album dico che ho vissuto per lasciare un segno. Che è poi la speranza di tutti: che qualcosa resisterà, andrà avanti”. Claudio Baglioni ha presentato così il suo nuovo album ‘In questa storia che è la mia’, che contiene 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, ed un finale e che uscirà venerdì 4 dicembre, a sette anni da ‘ConVoi’. Un album “fatto a mano, ideato e composto come una volta – ha spiegato il cantautore romano – un progetto al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e processi armonici che la musica popolare sembra offrire sempre meno”. Un album “suonato dalla prima all’ultima nota: le sonorità sono tutte vere – nel senso di ‘acustiche’ – basso, batteria, pianoforte, chitarre, archi, fiati, voce e cori – e il ricorso all’elettronica è stato dedicato, esclusivamente, alla cura degli effetti del suono e delle atmosfere”.

