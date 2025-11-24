Baglioni non smette di cantare

Il cantautore romano Claudio Baglioni aveva annunciato il suo “ultimo tour” che sarebbe stato seguito dal suo distacco dalle scene, ma sembra che questo addio stia diventando sempre più lento. Il tour, iniziato con “Piano di volo” nei teatri lirici, è proseguito con il “Grand Tour – La vita è adesso” in arene, castelli e parchi, e continua ad aggiungere nuove date e città.

I bilanci delle attività di Baglioni mostrano che gli affari vanno bene, soprattutto con il merchandising, che ha fatto guadagnare alla sua società, la Cosa edizioni musicali srl, 1,1 milioni di euro, triplicando i ricavi dell’anno precedente. I guadagni sono stati moltiplicati otto volte, passando da 59.892 euro a 494.029 euro.

Tuttavia, le proprietà immobiliari di Baglioni non vanno altrettanto bene, con perdite per la Valle Giulia srl e la Calacreta srl, che possiede la villa di Lampedusa. Il 21 dicembre, Claudio Baglioni sarà ospite d’onore di Ignazio La Russa al concerto di Natale in Senato, dove canterà accompagnato dall’orchestra e dal coro del Teatro San Carlo di Napoli. In questa occasione, riceverà la Martinella, simbolo storico del Senato, come riconoscimento per la sua carriera e per il “Grand Tour La vita è adesso”.