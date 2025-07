Bagarre sul Ruggi d’Aragona, opposizione chiede inchiesta

Il Consiglio comunale di Salerno è stato teatro di vivaci discussioni in merito a una mozione presentata da una parte dell’opposizione. La richiesta riguarda la creazione di una commissione d’inchiesta sull’ospedale Ruggi d’Aragona, istituzione che ha sollevato il dibattito tra i consiglieri.

Durante la seduta, la maggioranza ha espresso contrarietà all’iniziativa, ritenendola non necessaria. Gli esponenti dell’opposizione hanno sottolineato l’importanza di chiarire alcune problematiche legate alla gestione della struttura ospedaliera, evidenziando criticità emerse negli ultimi anni.

In risposta, la maggioranza ha difeso l’operato dell’amministrazione, sostenendo che non ci sono motivi validi per avviare un’inchiesta. Dopo un acceso confronto, il voto sulla mozione ha portato a un esito negativo per i proponenti, che speravano di ottenere supporto da altri gruppi consiliari.

Il dibattito ha messo in luce le differenze di vedute tra le varie fazioni politiche e ha rivitalizzato il tema della sanità locale, elemento chiave nella gestione dell’amministrazione comunale. La questione dell’ospedale Ruggi d’Aragona rimane, quindi, un tema caldo su cui continueranno a concentrarsi le attenzioni sia della politica che dei cittadini.