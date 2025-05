Bagarre a Bisegna: 25 Liste Elettorali Scatenano la Frustrazione degli Abitanti

A Bisegna, un piccolo borgo con 212 abitanti, si registrano ben 25 liste per le elezioni comunali del 25 e 26 giugno. Questa situazione deriva da una norma viziata che permette a chi indossa la divisa militare di richiedere un mese di aspettativa retribuita, anche senza un obbligo reale di partecipazione attiva. Tradizionalmente, ci sono solo due liste in competizione, ma molti militari si candidano solo per ottenere un mese di vacanza pagata, senza alcun comizio. In caso di elezione, esiste sempre la possibilità di dimettersi dall’incarico.

La norma incriminata è l’articolo 1.484 del codice militare, che consente ai militari di candidarsi liberamente a vari livelli elettivi, ricevendo una licenza straordinaria durante la campagna elettorale. Sebbene non vi sia nulla di illegale, molti residenti si sentono sfruttati da questo malcostume. Situazioni simili sono state segnalate in altri piccoli comuni italiani, come Castelnuovo di Conza e Senerchia, dimostrando che il fenomeno non è isolato.

Da anni, si invoca una modifica delle leggi per prevenire abusi simili, ma finora non ci sono stati cambiamenti significativi. In Italia, i comuni con popolazione sotto i 1.000 abitanti rappresentano il 33,6% del totale, e oltre il 70% della superficie territoriale è sotto il controllo di piccoli comuni, che continuano a perdere abitanti. Questo scenario permette a chi vuole replicare questo trend di avere molte opportunità alle prossime elezioni.