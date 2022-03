Quest’anno, il colore dominante ai Bafta 2022 è stato il nero. Sul red carpet numerose sono state le star che hanno scelto di sfliare in bellissimi abiti neri in rispetto dell’Ucraina. Tra queste ultime troviamo Naomi Campell, Milly Bobby Brown, ADwoa Aboa e moltr altre.

Nella serata del 13 marzo 2022 si è tenuta la 72sima edizione dei Bafta alla Royal Hall di Londra. Si tratta della cerimonia britannica organizata ogni anno per premiare la migliore cinematografia internazionale. Quest’anno nella kermesse non abbiamo visto sfoggiare abiti vistosi ed eccentrici ma solo abbigliamento sobrio e nero. Il motivo? Si è trattato di un gesto come simbolo di rispetto per l’Ucraina.

Tra le prime ad optare per la scelta total black è stata Naomi Campell. La celebre modella ha deciso di indossare un abito lungo di velluto nero caratterizzato da una scollatura squadrata, le maniche a pipistrello e uno strascico. A realizzare l’abito è stata la casa di moda Burberry.

Alla kermessa non poteva di certo mancare l’attrice protagonista di Stanger Things, Milly Bobby Brown. La ragazza ha sfoggiato un abito realizzato dalla casa di moda Louis Vuitton in cui predominava il pizzo. Un dettaglio che di certo non è passato in osservato al pubblico sono stati guanti da sera che risaltavano l’eleganza e la rafinatezza dell’attrice.

Ai Bafta 2022 le modelle Adwoa Aboah e Emma Appleton

Le modelle Adwoa Aboah e Emma Appleton hanno sfoggiato sul red carpet due bellissimi abiti firmata dalla casa di moda di Saint Laurent. Per quanto riguarda la prima ha indossato un abito a fascia semplice nero, molto minimal. Mentre per quanto riguarda la seconda ha preferito un modello con maniche lunghe e collo alto, il tutto caratatterizzato da numerosi punti luce.

Oltre agli abiti da sera, ai Bafta 2022 non potevano mancare il completo costituito dal pantalone da sera abbinato al top. A guidare questa scelta è stata inanzitutto Jessie Buckley che si è mostrata con un pantalone abbinato ad un corpretto asimmetrico di Alexander McQueen.