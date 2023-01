Bad Bunny lancia via il telefono di una fan: “Perché l’ho fatto”

Vendite clamorose, record in classifica e un tour di successo, il 2022 è stato senza ombra di dubbio l’anno di Bad Bunny. Il cantante portoricano nei mesi scorsi ha fatto parlare di sé per aver limonato un ragazzo e una ragazza sul palco degli MTV Video Music Awards e ieri il suo nome è tornato in tendenza, ma per un motivo decisamente diverso.

Sui social ha iniziato a circolare un video in cui si vede una ragazza che si affianca all’artista e che cerca di registrare un video insieme a lui, che però reagisce malissimo e lancia via il telefono della fan. Il pubblico si è diviso a metà, molti hanno appoggiato Bad Bunny ed hanno attaccato la ragazza per invasione della privacy, altri invece hanno puntato il dito contro il cantante accusandolo di aver avuto una reazione assolutamente esagerata.

Bad Bunny e le sue spiegazioni: “Chi vorrà parlarmi avrà sempre il mio rispetto”.

In un tweet il 28enne ha spiegato che i fan che si approcceranno a lui in maniera educata riceveranno sempre le sue attenzioni, chi invece gli punterà un iPhone in faccia sarà ripagato con la stessa maleducazione.

“Se una persona viene da me per salutarmi, per parlarmi e dirmi qualcosa, o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi invece verrà a mettermi in faccia un cavolo di telefono lo considererò per quello che è, uno che mi manca di rispetto e lo tratterò allo stesso modo”.

Siete stati avvisati, se mai incontrerete Bad Bunny farete bene a non puntargli in faccia la vostra fotocamera.