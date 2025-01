BAD BUNNY: il nuovo album ‘Debí Tirar Más Fotos’ – Scopri il Trailer

Bad Bunny pubblicherà oggi, alle 24 italiane, il suo nuovo album “Debí Tirar Más Fotos,” che è il seguito di “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana,” rilasciato l’anno scorso. Il titolo, che si traduce in italiano come “Avrei dovuto scattare più foto,” suggerisce un tema nostalgico e riflessivo, già anticipato nel cortometraggio che accompagna l’album. Questo disco include 17 tracce, tra cui i singoli già lanciati “El Clúb” e “Pitorro de Coco.” La tracklist presenta collaborazioni con artisti come Rainao, Dei V, Omar Courtz, Chuwi e Pleneros de la Cresta. Ciò promette di ampliare ulteriormente l’orizzonte musicale di Bad Bunny, mescolando diversi stili e influenze.

Qualche giorno prima della pubblicazione, Bad Bunny ha rilasciato un cortometraggio che annuncia l’uscita del suo album. Il film, intitolato come il disco, è co-scritto e co-diretto dall’artista insieme ad Arí Maniel Cruz Suárez. Protagonista del video è Jacobo Morales, un noto regista portoricano, che interpreta un uomo riflessivo, intento a rievocare i suoi ricordi nella sua terra natale e a condividere le sue memorie fotografiche con una rana, doppiata da Kenneth Canales. Questo cortometraggio non solo prelude alla nuova pubblicazione musicale, ma dimostra anche l’impegno di Bad Bunny nell’esplorare nuovi linguaggi artistici, combinando musica, cinema e narrazione.

Il progetto mette in risalto l’importanza del ricordo e della cultura portoricana, temi ricorrenti nell’opera dell’artista. Bad Bunny continua così a sviluppare la sua arte in modo innovativo, cercando di connettersi con il pubblico attraverso esperienze multimediali. L’uscita di “Debí Tirar Más Fotos” è attesa con grande entusiasmo dai fan, che sperano di scoprire le nuove sonorità e le storie che l’artista ha da raccontare attraverso questo progetto. Per ulteriori dettagli, i fan possono seguire Bad Bunny sui suoi profili social e sul sito ufficiale.