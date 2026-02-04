Bad Bunny e il Super Bowl: attesa per l’Halftime Show

Bad Bunny è stato il protagonista indiscusso della recente cerimonia dei Grammy Awards, dove ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo album Debí Tirar Más Fotos, diventando il primo artista a vincere il premio per il miglior album in lingua spagnola. Nonostante le sue 12 nomination, il cantante ha scelto di non esibirsi dal vivo, ma ha ritirato il premio visibilmente emozionato.

Le ragioni della sua assenza sul palco sono di natura contrattuale. Bad Bunny si esibirà, infatti, all’Halftime Show del Super Bowl, previsto per l’8 febbraio. La National Football League (NFL) impone rigide restrizioni agli artisti che partecipano all’evento, limitando fortemente le loro esibizioni pubbliche nei mesi precedenti. Questo significa che, per creare attesa e mantenere la sorpresa sul repertorio dello show, gli artisti devono ridurre al minimo le loro performance.

Anche il presentatore della serata, Trevor Noah, ha espresso delusione per la mancata esibizione di Bad Bunny, mettendo in evidenza quanto fosse attesa la sua voce. Durante la cerimonia, il cantante ha comunque avuto modo di affermare il suo sostegno a messaggi di amore e unità, rimarcando l’umanità di tutti, in un contesto spesso segnato da tensioni sociali. Per rivedere Bad Bunny cantare dal vivo, quindi, bisognerà attendere il Super Bowl.