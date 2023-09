Bad Bunny attaccato da degli omofobi: il bacio con Gael García Bernal in Cassandro

In questi anni Bad Bunny in più occasioni ha supportato la comunità LGBTQ e si è scagliato contro l’omofobia. L’artista portoricano però recentemente è stato accusato di queerbating, per i baci che ha dato ai suoi ballerini e per i look che ha sfoggiato sulle cover dei magazine e ai suoi show. L’artista su Vanity Fair ha replicato spiegando di essere stato lui in primis vittima di commenti omofobi, pur non essendo gay.

“Le accuse di fare queerbating? In realtà ricevo accuse e critiche di ogni tipo, anche offese. Ricevo un’infinità di commenti negativi, sessisti e omofobi, senza essere omosessuale, tutto perché mi vesto come voglio. Ok, forse le persone queer nella vita soffrono e subiscono di più, ma non è che se io mi metto una gonna ed esco, quelli per strada mi dicono ‘Guarda, che bello.’ Mi attaccheranno comunque con tutte le loro forze. E questo è profondamente sbagliato. Non conosci il motivo per cui una persona indossa un certo capo. Non sei nella sua mente quando ha deciso di indossare una gonna o una camicetta. Non sai cosa c’è dentro di lui, cosa c’è nel suo cuore. Se il fatto che io vesto con abiti considerati femminili ha a che fare con la mia identità? Non è una cosa così profonda. Lo faccio perché lo voglio, mi fa stare bene, mi piace vestire come voglio e mi rende felice. Probabilmente mia madre mi vorrebbe vedere fidanzato e un giorno le piacerebbe che mi sposassi in chiesa. Se ho questi traguardi tradizionali nei miei piani? No, non credo”.

