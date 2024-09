BactPro – Spray Professionale per Cani e Gatti: Elimina Odori e Macchie da Tessuti e Superfici – Rimuove Urina – 750 ml

15,99€

Descrizione prodotto

BactPets Attivatore biologico

Il tuo alleato naturale per gli incidenti causati da tutti gli animali domestici.

BactPets Cuccette più pulite

Mantiene deodorati i tessuti e le imbottiture usate dal tuo fidato cane.

BactPets Lettiera deodorata a lungo

Oltre ad eliminare le macchie e gli odori, raddoppia la vita della lettiera.

BactPets Delicato sui tessuti

Pulisce e deodora senza lasciare macchie.

BactPets Adatto su tutte le superfici

Grazie alla sua composizione naturale è sicuro sulle superfici a contatto con animali domestici.

1 Attivatore biologico

2 Cuccette

3 Lettiere

4 Tessuti

5 Superfici

Deodorante e smacchiatore naturale a base di batteri appositamente selezionati per la pulizia delle macchie e degli odori, creati dagli animali domestici.

Non copre semplicemente gli odori, li elimina digerendo e scomponendo la causa.

BactPets ti assicura una azione deodorante, efficace a lungo termine, contrastando il ripresentarsi dei cattivi odori

Modalità d’uso: tessuti

Rimuovi l’eccesso di organico e Spruzza generosamente l’areaLascia agire per almeno 5 min. e Tampona con un pannoLascia asciugare per 12/24 oreRipeti se necessario Modalità d’uso: Superfici

Spruzza abbondantemente l’area da trattareLascia agire senza risciacquare Modalità d’uso: Lettiere

Spruzza generosamente sul fondoNel completare la lettiera, spruzzala in maniera omogeneaSpruzza intorno e sotto la lettieraRinfresca l’applicazione quando rimuovi le feci

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 5,5 x 10 x 30 cm; 840 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 settembre 2021

Produttore ‏ : ‎ ALSO Biotech S.r.l.

ASIN ‏ : ‎ B099ZZ9DJ2

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

😻 ATTIVATORE BIOLOGICO PROFESSIONALE PER ANIMALI DOMESTICI: Detergente enzimatico, smacchiatore e deodorante naturale, rimuove macchie e cattivi odori come: pipì, feci, vomito. Prodotto biologico più potente sul mercato

🔥 PULIZIA PROFONDA E DURATURA: Grazie ai batteri benefici appositamente selezionati elimina microbiologicamente gli incidenti creati dagli animali domestici, infiltrati in tessuti e superfici. Usato preventivamente attiva l’applicazione evitando la creazione dei cattivi odori.

💚 ALTERNATIVA SOSTENIBILE: Più efficace dei classici prodotti chimici grazie alla sua azione biologica duratura. Non copre semplicemente gli odori, li elimina neutralizzando la causa.

🌿 ORIGINE NATURALE: Composizione naturale delicata, pulisce e deodora senza lasciare macchie su tappeti, tessuti, cuccette, lettiere, materassi e interni d’auto.

💦 750 ML flacone creato da plastica riciclata – fragranza floreale ai fiori bianchi – MADE IN ITALY