Back To School è il nuovo programma di Italia 1 che ha debuttato ieri sera con Nicola Savino. Inizialmente previsto per l’autunno dello scorso anno, lo show è stato posticipato al 2022 ed ha ottenuto fin da subito un buon successo (ieri 9,80% di share).

Fra gli ospiti della prima puntata anche Vladimir Luxuria che ha approfittato di una lezione di educazione civica per raccontare alle “maestrine” un’esperienza vissuta quando aveva 16 anni.

L’educazione civica quando io andavo a scuola non si faceva. Mi sono commossa perché stando qui a questo banco mi sono venuti alla mente tanti ricordi, tante volte in cui non mi sono sentita accettata o voluta bene. Quando avevo tipo 16 anni già all’epoca ero abbastanza effeminata e una volta mi ricordo che c’era questa mamma col carrozzino con questo bambino bellissimo. Questa mamma ha fatto proprio questo gesto che ha allontanato il carrozzino da me, come se la mia diversità non mi desse il diritto di potermi rivolgere o avere dei rapporti con dei bambini. E questo è stato qualcosa che mi ha traumatizzata, come se mi fossi sentita sporca. Questa cosa invece, di vedere voi che siete il futuro dell’Italia, che avete questo atteggiamento così bello, mi commuove”.