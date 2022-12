Back To School: la seconda puntata trasmessa in piena notte sul canale 27twentyseven

Ci risiamo, la seconda puntata della seconda stagione di Back To School – condotta da Federica Panicucci – è finita di nuovo in tv. E questa volta non può certo trattarsi di un errore.

Il programma che vede un nutrito gruppo di vip ritornare sui banchi di scuola per rifare l’esame di quinta elementare è stato registrato nei mesi scorsi e sarebbe il gioiello di punta di Italia 1 della prossima primavera. Ma come abbiamo avuto modo di notare, Mediaset sta già proponendo Back To School sui propri canali secondari. A orari improbabili e soprattutto senza annunci. E se il debutto c’è stato nella notte fra il 25 e il 26 dicembre alle 2 di notte su Italia 2, la seconda puntata è stata trasmessa nel medesimo orario ma sul canale 27twentyseven.

Sembrerebbe proprio una strategia per mandare in onda tutto il programma entro la fine del 2022 senza però bruciarselo perché, come già detto, sarà successivamente trasmesso su Italia 1 nella prossima primavera.

Back To School su 27TwentySeven

“Comunque stanotte dopo le 2 sul 27 ho trovato Gabriele Cirilli che parlava inglese e Mietta che faceva l’analisi grammaticale sul ritornello di Vattene Amore con la Panicucci che se la rideva“, si legge su Twitter.

Cmq stanotte dopo le 2 sul 27 ho trovato Gabriele Cirilli che parlava inglese e Mietta che faceva l’analisi grammaticale sul ritornello di Vattene Amore con la Panicucci che se la rideva — 🎅Babbo Nat-ALE🎅 (@alessio___1) December 28, 2022

La seconda puntata di Back to school con Soleil, Luca Onestini e Raffaella Fico nello stesso studio ✈️ pic.twitter.com/bzKc5PAkfB — trashtvstellare (@tvstellare) December 27, 2022

Una strategia già usata in passato da Mediaset. Il fatto, come riporta DavideMaggio.it, risale allo scorso 2012.